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В Ивановской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка по ст. 106 УК РФ. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

В Ивановской области полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка. Вскоре она признала вину. Об этом сообщает сайт регионального следкома.

Выяснилось, что в ночь с 26 на 27 февраля 38-летняя местная жительница, находясь в ванной комнате, родила девочку и некоторое время продержала ее в воде. После чего она положила тело в морозильную камеру холодильника, а затем упаковала в несколько пакетов и вынесла из дома в овраг.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка по ст. 106 УК РФ. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

Напомним, что 28 февраля, днем, в городе Кинешма в овраге прохожие обнаружили пакет с телом ребенка и сообщили об этом в полицию. По первоначальной информации, речь шла о шестимесячном младенце.