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В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, инициатива защитит всех, кто, «рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

Володин отметил, что недопустимы любое распространение заведомо ложной информации, публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также добровольческих формирований, организаций, лиц, действующих в содействии с ВС РФ.

Нарушителям грозят штрафы до пяти миллионов рублей или в замере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет. Также в качестве наказания за нарушения могут назначить исправительные или принудительные работы до пяти лет, лишение свободы до 15 лет.