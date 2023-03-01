Умерла смотритель «Древлехранилища», бывший преподаватель рязанского педколлежа Татьяна Киселева

Прощание с ней прошло 28 февраля в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани. Чин отпевания совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Умерла смотритель «Древлехранилища», бывший преподаватель рязанского педколлежа Татьяна Киселева. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Татьяна Киселева умерла 26 февраля на 74-м году жизни. Прощание с ней прошло 28 февраля в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани. Чин отпевания совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Татьяна Киселева окончила рязанского педагогическое училище в 1968 году и получила профессию воспитателя детских учебных заведений. В 1985 году заочно поступила в МГПУ. Много лет Татьяна Киселева преподавала в рязанском педколлежде.

В 2009 — 2022 годах была старостой взрослой группы воскресной школы кафедрального собора и некоторое время была членом приходского собрания. С 2021 года трудилась в качестве смотрителя музея «Древлехранилище» в храме Иоанна Предтечи в Рязанском кремле.