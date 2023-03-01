СМИ сообщили, что Украина запросила переговоры по зерновой сделке

Украина предложила Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Отмечается, что Киев направил письмо с просьбой начать решить вопрос.

На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что Украина хочет минимум на год продлить соглашение и включить в него больше украинских портов.

Срок действия сделки завершается 18 марта. Соглашение, которое в июне прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений, продовольствия по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.