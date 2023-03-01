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Рязанский омбудсмен по правам детей Анжелика Евдокимова прокомментировала сообщения о ЧВК «Редан»

Рязанский омбудсмен по правам детей Анжелика Евдокимова прокомментировала РЗН. инфо информацию о появлении в регионе ЧВК Редан".

Омбудсмен отметила, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Евдокимова обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее, обращать внимание на настроение, занятость.

«Злоумышленники используют различные методы вербовки подростков в деструктивные субкультуры. Самый главный показатель для взрослых — резкая и частая смена настроения ребенка», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее в родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан». В торговых центрах прокомментировали информацию.