Рязанца осудят за убийство знакомого

В Рязани осудят местного жителя за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что 26 ноября 2022 года в селе Полково Рязанского района обвиняемый во время конфликта на фоне алкогольного опьянения избил своего знакомого. От повреждений потерпевший скончался в больнице на следующий день. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 УК РФ), направили в суд.