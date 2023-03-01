Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-3°
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
ЦБ USD 75.25 0.36 02/03
ЦБ EUR 80.1 0.59 02/03
Нал. USD 75.22 / 78.7 01/03 13:25
Нал. EUR 80.01 / 78.7 01/03 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
5 178
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
6 634
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
6 975
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
9 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Представители РГАТУ поучаствовали в заседании круглого стола «ВОИРтехнопольза»

28 февраля 2023 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева приняли участие в заседании круглого стола «ВОИРтехнопольза», организованного рязанским отделением всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, на котором подвели итоги всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности». Об этом сообщили в вузе.

Авторский коллектив сотрудников, преподавателей и студентов Рязанского агротехнологического университета получил диплом второй степени в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в научной и образовательной сфере региона», в номинации «Молодость, создающая будущее» Почетную грамоту вручили доктору технических наук Ивану Юхину.

Затем участники круглого стола заслушали два инновационных проекта, которые должны быть представлены от Рязанского агроуниверситета на всероссийском конкурсе «Премия ВОИР».