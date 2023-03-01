Представители РГАТУ поучаствовали в заседании круглого стола «ВОИРтехнопольза»

28 февраля 2023 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева приняли участие в заседании круглого стола «ВОИРтехнопольза», организованного рязанским отделением всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, на котором подвели итоги всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности». Об этом сообщили в вузе.

Авторский коллектив сотрудников, преподавателей и студентов Рязанского агротехнологического университета получил диплом второй степени в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в научной и образовательной сфере региона», в номинации «Молодость, создающая будущее» Почетную грамоту вручили доктору технических наук Ивану Юхину.

Затем участники круглого стола заслушали два инновационных проекта, которые должны быть представлены от Рязанского агроуниверситета на всероссийском конкурсе «Премия ВОИР».