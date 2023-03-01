Полицейские помогли вернуться домой пожилой рязанке, которая вышла из дома и заблудилась
В 03:45 патрульные полицейские на улице Черновицкой заметили пожилую женщину без верхней одежды и с чайной чашкой в руке.
Полицейские помогли вернуться домой пожилой рязанке, которая вышла из дома и заблудилась. Об этом
Инцидент произошел в ночь на вторник, 28 февраля. В 03:45 патрульные полицейские на улице Черновицкой заметили пожилую женщину без верхней одежды и с чайной чашкой в руке. Они надели на женщину теплую одежду и в разговоре узнали, что та случайно вышла и дома и заблудилась.
Сотрудники полиции по базам данных узнали адрес 84-летней рязанки и отвезли домой. Обеспокоенные родственники поблагодарили полицейских за помощь.