Полицейские помогли вернуться домой пожилой рязанке, которая вышла из дома и заблудилась

В 03:45 патрульные полицейские на улице Черновицкой заметили пожилую женщину без верхней одежды и с чайной чашкой в руке.

Полицейские помогли вернуться домой пожилой рязанке, которая вышла из дома и заблудилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 28 февраля. В 03:45 патрульные полицейские на улице Черновицкой заметили пожилую женщину без верхней одежды и с чайной чашкой в руке. Они надели на женщину теплую одежду и в разговоре узнали, что та случайно вышла и дома и заблудилась.

Сотрудники полиции по базам данных узнали адрес 84-летней рязанки и отвезли домой. Обеспокоенные родственники поблагодарили полицейских за помощь.