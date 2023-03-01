Названы мессенджеры, которых коснутся новые ограничения

Роскомнадзор назвал девять мессенджеров, которые коснутся новые нормы закона о защите информации. Информация опубликована на сайте ведомства.

Новации в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу с 1 марта.

Согласно им, будет ограничено использование мессенджеров при предоставлении госуслуг, при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Также к иностранным мессенджерам будет запрещено подключать системы, обеспечивающие перевод денег.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat», — указал Роскомнадзор.