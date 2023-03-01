Мэрия ищет наследников девяти квартир в Рязани

Администрация ищет наследников девяти квартир в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 1 марта.

В список квартир вошли:

квартиру № 13 в доме № 41 на улице Семинарской (собственником являлась, Семилетова Мария Ивановна, умершая 27.02.2000);

квартиру № 72 в доме № 3д на улице Сельских Строителей (собственником являлась, Клягина Тамара Ивановна, умершая 21.04.2019);

квартиру № 6 в доме № 6 корпус 1 на улице Сельских Строителей (собственником являлся, Витухин Александр Тихонович, умерший 27.09.2021);

квартиру № 72 в доме № 13а на улице Интернациональной (собственником являлась, Фатина Маргарита Геннадьевна, умершая 12.07.2020);

квартиру № 39 в доме № 10а на улице Интернациональной (собственником являлась, Грузинова Ольга Владимировна, умершая 12.07.2011);

квартиру № 14 в доме № 16 на улице Медицинской (собственником являлась, Комарова Антонина Гавриловна, умершая 20.06.2018);

квартиру № 21 в доме № 14 на улице Магистральной (собственником являлась, Рыбакова Валентина Ивановна, умершая 10.04.2017);

квартиру № 37 в доме № 21 на улице Станкозаводской (собственником являлась, Поборуева Лидия Ивановна, умершая 11.10.2015);

квартиру № 35 в доме № 23 на улице Забайкальской (собственником являлась, Клименко Ирина Васильевна, умершая 02.11.2021).

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69.