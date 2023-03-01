Массовую драку подростков предотвратили в Нижнем Новгороде

Ранее в Рязанской области в родительских чатах распространили информацию о сборе в торговых центрах участников движения ЧВК «Редан».

В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Собеседник агентства отметил, что в отдел полиции доставили около 50 подростков, которые пытались устроить драку на территории торгового центра и парка Автозаводского района.

Со всеми несовершеннолетними провели беседы и отпустили домой. Их передали родителям.

Предполагаемым инициатором полиция назвала «несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города». Ранее его остановили в пьяном виде в общественном месте, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Напомним, в Рязанской области в родительских чатах распространили информацию о сборе в торговых центрах участников движения ЧВК «Редан».