ЕР: в нескольких регионах может быть сорвана программа по капремонту школ

В нескольких регионах может быть сорвана программа по капремонту школ. Об этом сообщил сайт партии «
В сообщении отметили, что в 2023 году по программе должно быть отремонтировано 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключили чуть более, чем по половине объектов.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с Минпросвещения сообщил, что до 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе.
При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.
Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнется, а в 363 школах — продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года)."Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700-м — в стадии завершения, многие уже на подписи", — сообщил Турчак.
Он отметил, что
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся еще несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он
«Республика Дагестан — из 43 объектов по 27-ми у нас риск. Новосибирская область — 12 объектов, 9 — в рисковой зоне. Нижегородская область — 17 объектов, 7 — в зоне риска. Пермский край — всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия — 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область — 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край — 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы», — заявил министр. Отмечается, что в Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов
Он также
Он поручил проанализировать бюджет 2022 года и планы на 2023 год.
«Сутки вам — покажите, что вы делали с бюджетом в 2022 году как правящая партия, имеющая большинство в омском Заксобрании, и что вы делали на 2023 год. Совесть надо иметь. Людям в глаза как-то надо смотреть, родителям детей», — заявил Андрей Турчак.
Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия»
«В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», — подчеркнул Андрей Турчак.
Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях — по секретарям реготделений «Единой России».
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил, что по итогам прошлого года Рязанская область вошла в число регионов, которые успешно и в срок выполнили все запланированные работы.
«Капитальный ремонт проведен в 19 школах, все они оснащены необходимым оборудованием и современными учебными пособиями, благоустроены территории. Учтены все пожелания и замечания педагогов и родителей, в регионе выстроена система депутатского и общественного контроля.
В 2023 году в программу капремонта вошли еще 20 образовательных учреждений региона. В том числе 7 учебных заведений отремонтируют в областном центре. Из федерального бюджета на эти цели выделен почти 1 млрд рублей. Еще 132 млн рублей — из областного бюджета. Будет выполнен ремонт систем водоснабжения, кровель, отопления, вентиляции и другие работы. Предстоит привести в порядок фасады и благоустроить территории перед школами. Программа затронет 11 муниципалитетов, в том числе в сельской местности. Это очень важный шаг к приведению системы образования к современным стандартам», — сообщил Малков.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.