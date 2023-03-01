ЕР: в нескольких регионах может быть сорвана программа по капремонту школ

В нескольких регионах может быть сорвана программа по капремонту школ. Об этом сообщил сайт партии « Единая Россиия ».

В сообщении отметили, что в 2023 году по программе должно быть отремонтировано 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключили чуть более, чем по половине объектов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с Минпросвещения сообщил, что до 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе.

При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнется, а в 363 школах — продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года)."Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700-м — в стадии завершения, многие уже на подписи", — сообщил Турчак.

Он отметил, что не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, Севастополь."По согласованию с Министерством в Севастополе будет замена объекта. Тем не менее, мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации", — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».Он особо выделил приграничные регионы , которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым. Турчак призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся еще несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам.

«Республика Дагестан — из 43 объектов по 27-ми у нас риск. Новосибирская область — 12 объектов, 9 — в рисковой зоне. Нижегородская область — 17 объектов, 7 — в зоне риска. Пермский край — всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия — 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область — 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край — 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы», — заявил министр. Отмечается, что в Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ."Мы в диалог вступим с главой республики, непосредственно на месте соберем всех ответственных, разберемся в этой ситуации. Нужны экстраординарные меры. Вы «завалите» такое количество объектов. Есть, кому за это отвечать. И они должны за это отвечать. А они, к сожалению, слово свое не держат. И не держат уже не первый раз", — отметил секретарь Генсовета. Говоря о нарушениях сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии , он подчеркнул, что партии не нужны депутаты, должным образом не контролирующие работы и не выполняющие обязательства перед людьми. «Давайте на примере Кабардино-Балкарии разберем эту ситуацию. И как партия подставляет плечо, и как депутаты отрабатывают то, что они должны отрабатывать. И свои мандаты, которые они получили. Нам не нужны такие депутаты», — заявил Андрей Турчак.

Он также призвал представителей партии в Омской области , которая вошла в перечень регионов с высокими рисками по строительству новых школ, в преддверии выборов подумать над тем, с чем они пойдут на выборы. Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что регион нарушает обязательства и по программе социальной догазификации.

Он поручил проанализировать бюджет 2022 года и планы на 2023 год.

«Сутки вам — покажите, что вы делали с бюджетом в 2022 году как правящая партия, имеющая большинство в омском Заксобрании, и что вы делали на 2023 год. Совесть надо иметь. Людям в глаза как-то надо смотреть, родителям детей», — заявил Андрей Турчак.

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведет анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок. Турчак подчеркнул, что выборы разного уровня пройдут более чем в 50 регионах и долги по школам повлияют на решение избирателей.

«В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях — по секретарям реготделений «Единой России».

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил, что по итогам прошлого года Рязанская область вошла в число регионов, которые успешно и в срок выполнили все запланированные работы.

«Капитальный ремонт проведен в 19 школах, все они оснащены необходимым оборудованием и современными учебными пособиями, благоустроены территории. Учтены все пожелания и замечания педагогов и родителей, в регионе выстроена система депутатского и общественного контроля.

В 2023 году в программу капремонта вошли еще 20 образовательных учреждений региона. В том числе 7 учебных заведений отремонтируют в областном центре. Из федерального бюджета на эти цели выделен почти 1 млрд рублей. Еще 132 млн рублей — из областного бюджета. Будет выполнен ремонт систем водоснабжения, кровель, отопления, вентиляции и другие работы. Предстоит привести в порядок фасады и благоустроить территории перед школами. Программа затронет 11 муниципалитетов, в том числе в сельской местности. Это очень важный шаг к приведению системы образования к современным стандартам», — сообщил Малков.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.