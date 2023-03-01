Экс-прокурор Рязанской области Кизлык получил десять лет колонии за умалчивание контрабанды

Александра Кизлыка задержали в декабре 2019 года. Он возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.

Экс-прокурор Рязанской области Александр Кизлык получил десять лет колонии за умалчивание контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры России.

В 2019 году бывшие начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель отдела дознания этой же таможни Андрей Шурыгин намеренно не сообщали в следственный комитет о перевозке контрабанды денежных средств.

При этом они осознавали, что их действия нарушат права и интересы граждан, организаций, государственные или общественные интересы. Таким образом в доход государства не были изъяты более 25 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В среду, 1 марта, Дорогомиловский районный суд Москвы признал таможенников виновными и назначил наказание: Александу Кизлыку — десять лет лишения свободы и лишение госнаград, Алексею Серебро — семь лет лишения свободы, Юрию Черкашину — шесть лет лишения свободы, Константину Мишину — пять лет лишения свободы и Андрею Шурыгину — пять лет лишения свободы.

Всех осужденных лишили специальных званий и права занимать должности в госорганах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на три года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Шурыгина взяли под стражу в зале суда, Кизлыку, Серебро, Мишину и Черкашину мера пресечения в виде заключения под стражей оставили без изменения.

Напомним, Александр Килзык возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.

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