Дмитрий Панкин сложил полномочия депутата гордумы

В среду, 1 марта, в рязанской городской думе прошло внеочередное заседание. На нем рассмотрели заявление депутата фракции ЛДПР Дмитрия Панкина о досрочном сложении своих полномочий. Участники заседания проголосовали «за».

Напомним, Советский районный суд Рязани признал Панкина виновным по части 3 ст. 159 УК «Мошенничество» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

22 февраля 2023 Рязанский областной суд оставил решение без изменения.