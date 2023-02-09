Жители дома на проезде Грибоедова рассказали, почему остались жить в аварийном здании

Жители дома № 16 на проезде Грибоедова рассказали РЗН. инфо, почему остались жить в аварийном здании.

5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

После ЧП администрация города обратила внимание на проблему и организовала межведомственную комиссию для оценки состояния дома. По ее результатам было решено, что находиться там «небезопасно».

В беседе с корреспондентом, жительница дома сообщила, что соседям предложили покинуть жилье и временно разместиться в маневренном фонде, но все отказались.

«Люди живут в маневренном фонде годами. Одно дело иметь собственную приватизированную квартиру, другое дело — в маневренном фонде. Все равно, что квартиру снимать, кто захочет так жить? Мы не хотим лишиться своего жилья», — отметила девушка.

Еще одна жительница дома Елена рассказала, что маневренный фонд напоминает «клоповник». По ее словам, других вариантов проживания мэрия не предлагала.

«Мы вернулись в свои квартиры и на следующий день в доме отключили газ. Чтобы мы могли приготовить еду сотрудники администрации города принесли нам электрические плиты. Пока живем так», — пояснила рязанка.

Она отметила, что МЧС также постоянно ведет наблюдение за домом.

Жители дома подчеркнули, что долгое время жили в разваливающемся доме «без паники». По их словам, если бы кирпичная кладка не упала, то никто бы из властей еще долгое время не реагировал на обращения граждан.

Пока жильцы надеются, что мэрия сможет предложить им другие варианты расселения.