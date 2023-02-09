Зампред регионального правительства рассказал, зачем нужен закон о регистрации домашних животных

Подобные законопроекты эффективно действуют в 9 регионах России.

Зампред регионального правительства Виталий Артемов рассказал о плюсах будущего законопроекта о регистрации домашних животных.

Службам по работе с безнадзорными животными будет проще находить владельцев потерявшихся питомцев. После регистрации животное получит социальный чип, на котором будет указана информация о хозяине и история прививок.

Артемов также отметил, что количество жалоб от граждан на плохое содержание домашних животных не снижается. Зампред рассказал, что подобные законопроекты эффективно действуют в 9 регионах России.

Напомним, что законопроект о регистрации домашних животных появился на сайте правительства Рязанской области в среду, 8 февраля.