В Якутии осудят 61-летнего пенсионера за убийства и изнасилования детей

В Якутии осудят 61-летнего пенсионера за убийства и изнасилования детей. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет Lenta.ru.

Согласно материалам дела, преступления произошли с 1983 по 1994 годы. Жертвами маньяка стали три девочки: четырех, пяти и девяти лет. Мужчина подбирал детей на дороге, предлагал подвезти и вывозил в лес, где насиловал и убивал. После убийства преступник зарывал тела детей в землю. Их до сих пор не удалось найти.

В 1994 году мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу на стройке, он угрожал ей пистолетом.

«Расследование каждого из уголовных дел, в последующем соединенных в одно производство, представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени, а тела детей не удалось найти до сих пор», — сообщили в республиканском следственном комитете.

Сейчас пенсионер отбывает срок за аналогичные преступления, совершенные в 2018 году в Новосибирской области.