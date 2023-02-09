В Воронежской области произошло смертельное ДТП
В Воронежской области произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет РИА «Воронеж».
Авария произошла около часа ночи на 19-ом километре автодороги «Калач-Новая Криуша-Скрипникова». 37-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
От полученных ран водитель умер на месте ДТП. В больницу доставлены двое пассажиров: 37-летний мужчина и 31-летняя женщина.
Проводится проверка.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.