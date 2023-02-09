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В Воронежской области произошло смертельное ДТП

В Воронежской области произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет РИА «Воронеж».

Авария произошла около часа ночи на 19-ом километре автодороги «Калач-Новая Криуша-Скрипникова». 37-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

От полученных ран водитель умер на месте ДТП. В больницу доставлены двое пассажиров: 37-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Проводится проверка.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.