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В Уфе пьяная мать выкинула голого младенца в снег

В Уфе пьяная мать выкинула голого младенца в снег. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили на сайте NewsBash.

Ребенка нашел житель одного из близлежащих домов. Он услышал детский плач с балкона и решил спуститься. Через несколько домов, он заметил сидящую на дороге женщину и голого младенца в сугробе.

Мужчина укутал ребенка в куртку и побежал с ним домой. Дома он вызвал скорую, полицию и попытался отогреть младенца. Приехавшие на место медики забрали девочку в реанимацию с переохлаждением и ОРЗ.

Нетрезвая мать продолжала сидеть на том же месте, пока ее не забрали в отдел. В публикации отметили, что женщина лишена родительских прав и имеет судимость за убийство. У нее есть еще четверо детей.