В Туле рязанец пытался пронести в здание суда нож с топориком

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).

В Туле рязанец пытался пронести в здание суда нож с топориком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Инцидент произошел в здании тульского Двадцатого арбитражного апелляционного суда. После того как судебные приставы объяснили какие предметы нельзя проносить в здание суда, житель Рязани сообщил, что у него нет таких предметов.

Но далее во время досмотра вещей, в рюкзаке мужчины судебные приставы нашли раскладной универсальный нож с топориком.

На рязанца составили протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»).