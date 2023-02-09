В Старожилове мужчина нанес знакомому более 30 ударов ножом

Пострадавшего доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.

В Старожилове мужчина нанес знакомому более 30 ударов ножом. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Инцидент произошел 7 февраля. Между нетрезвыми односельчанами произошел конфликт. Во время которого мужчина нанес знакомому более 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. Когда потерпевший потерял сознание, подозреваемый подумал, что он умер и перестал наносить удары.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.