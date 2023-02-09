В Спасском районе сгорели две бани

Пожары случились в течение двух дней.

В Спасском районе сгорели две бани. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщило ИД «Пресса».

Пожары случились в течение двух дней. Первый пожар случился во вторник. 7 февраля, в селе Выползово на улице Приозерной. Баня сгорела полностью.

Второй — в среду, 8 февраля, около пяти часов вечера в селе Красильниково на улице Сельской. Огонь первым заметил хозяин дома, который как рассказали очевидцы, собирался в ней париться. Пожар распространился по деревянной бане за считанные минуты и уничтожил ее полностью.

В обоих пожарах никто не пострадал. Точную причину возгораний установят специалисты.