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В Сараях задержали 18-летнего пьяного водителя без прав
Молодого человека уже задерживали за управление транспортом в нетрезвом виде.

В Сараях задержали 18-летнего пьяного водителя без прав. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет ИД «Пресса».

Полицейские рассказали, что юношу уже задерживали за управление транспортом в нетрезвом виде, но в тот момент он был несовершеннолетним. Тогда молодой человек заплатил штраф 15 000 рублей. Теперь его ждет уголовная ответственность.

Алкотестер показал 0,166 миллиграмма на литр.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.