В рязанском суде перенесли рассмотрение меры пресечения экс-советнику бывшего вице-губернатора Грекова

Арцыбашев подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать меру пресечения.

В четверг, 9 февраля, в рязанском областном суде перенесли рассмотрение меры пресечения экс-советнику бывшего вице-губернатора Владимиру Арцыбашеву.

Арцыбашев подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать меру пресечения. Ему назначили пребывание в СИЗО на 1 месяц 17 суток. Экс-советник присутствовал на заседании по видеосвязи. Его интересы защищали два адвоката.

Однако, по словам судьи, сторона защиты и подозреваемый не ознакомились с возражениями прокуратуры. Поэтому заседание перенесли на 13 февраля.