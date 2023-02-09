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В Рязанской области на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов
У продавца отсутствовала информация о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы, о производителе, датах изготовления и сроке годности.

В Рязанской области на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку 5 февраля на ярмарке выходного дня в Шацке. Выяснилось, что там продавали мясо и молочную продукцию без документов. У продавца отсутствовала информация о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы, о производителе, датах изготовления и сроке годности.

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили семь предостережений.