В Рязанской области 10 февраля ожидается сильный ветер и до -8 градусов
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.
В Рязанской области 10 февраля ожидается сильный ветер и до -8. градусов. Прогноз погоды
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.
Ночью по области ожидается -8, -3 градуса. Днем температура воздуха составит -6, -1 градус.
Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица.