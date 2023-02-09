В Рязани три спортивных комплекса получили новые скорости мобильного интернета

МТС в Рязани на 30% увеличила скорость мобильного интернета в районе спортивной школы «Айсберг», спорткомплекса «Локомотив» и бассейна «Аквамед», где регулярно занимаются спортом тысячи человек. После проведенной модернизации спортсмены и болельщики могут выходить в сеть на скорости до 50 Мбит/с.

МТС в Рязани на 30% увеличила скорость мобильного интернета в районе спортивной школы «Айсберг», спорткомплекса «Локомотив» и бассейна «Аквамед», где регулярно занимаются спортом тысячи человек. После проведенной модернизации спортсмены и болельщики могут выходить в сеть на скорости до 50 Мбит/с.

«Проведенные специалистами МТС работы позволяют гарантировать высокое качество сигнала, даже несмотря на бетонные стены и стеклопакеты, которые имеются в капитальных строениях. Комплексы, в которых залы обладают небольшой вместимостью до 200-300 болельщиков, могут без подключения проводного интернета запускать в сети трансляции тренировок и соревнований, в том числе межрегиональных», — отметили в компании.

Ближайшее крупное соревнование пройдет в спортивной школе «Айсберг»: здесь в апреле встретятся хоккеисты из возрастной группы 50+. Традиционный турнир памяти Сергея Козырева каждый год собирает несколько сотен участников и болельщиков из разных регионов страны.

В спортивной школе уже ведется подготовка к проведению соревнований: идут усиленные тренировки, планируется календарь тренировок и игр, продумывается рассадка болельщиков.

«Хоккей в Рязани является одним из самых популярных видов спорта, а турнир памяти Сергея Козырева становится все более популярным. В „Айсберге“ трибуна находится с одной стороны, и вместить она может максимум 200 зрителей, а желающих значительно больше. Мы увеличили скорость мобильного интернета, теперь это позволит запускать трансляцию в соцсетях школы с обычного смартфона, это же могут делать и сами болельщики. Можно выкладывать в сеть фото и видео всех „опасных моментов“, связь не подведет. В тренажерных залах со свободным доступом можно тренироваться под спортивную подборку МТС Music и пользоваться самыми популярными сервисами нашей экосистемы в подписке МТС Premium», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

«С 2022 года наш турнир стал межрегиональным, и в этом году мы ожидаем участие около 10 команд не только из Рязани, но и других городов Центральной России. Соответственно, кратно вырастет и география болельщиков. Те, кто приезжает с командой, размещают в соцсетях фото и видео с игры, запускают прямые эфиры, активно комментируют игру в аккаунтах нашего клуба. Это способствует популяризации турнира, спорта и здорового образа жизни в целом. Поэтому хорошая связь для нас очень важна», — рассказал директор ледовой арены Павел Гамзин.

Также в зону улучшенного покрытия МТС после модернизации оборудования попал спорткомплекс «Локомотив», где также помимо регулярных занятий в залах все желающие могут побывать на самом большом городском катке и покататься под хорошую музыку на онлайн-радио.