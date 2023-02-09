В Рязани разыскивают 37-летнюю Надежду Селиванову
Женщина пропала 4 февраля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
В Рязани пропала 37-летняя женщина. Ориентировку на поиск Надежды Селивановой в четверг, 9 февраля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Женщина пропала 4 февраля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Надежда Селиванова имеет рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.
В день пропажи была одета в красную куртку, брюки и черные ботинки. С собой — черный рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 (800)700-54-52.