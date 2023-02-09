В Рязани ищут свидетелей аварии на улице Новаторов

Авария случилась в четверг, 9 февраля, вблизи дома № 3а по улице Новаторов, недалеко от школы-интерната № 26.

В Рязани ищут свидетелей аварии на улице Новаторов. Пост об этом опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Авария случилась в четверг, 9 февраля, вблизи дома № 3а по улице Новаторов, недалеко от школы-интерната № 26.

«Возвращаясь с работы и собираясь домой я обнаружила свою машину в таком состоянии. Виновник скрылся с места ДТП. Произошло все во временном промежутке от 12 до часу дня. По повреждениям, предположительно, что машина была грузовая. Если у кого-то есть хоть какая-то информация или кто-то что-то видел — пожалуйста, сообщите», — говорится в посте.