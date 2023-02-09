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В РГАТУ обсудили развитие транспортной инфраструктуры городов и регионов России
Мероприятие приурочили ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля по всей России.

В начале февраля 2023 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете ученые обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры городов и регионов России. Мероприятие приурочили ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля по всей России.

За круглым столом встретились ученые автодорожного факультета Рязанского агротехнологического и Тульского государственного университетов, представители рязанского минтранса и предприятий автодорожной отрасли региона.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился исполняющий обязанности декана автодорожного факультета Николай Аникин, который отметил важность проведения данного мероприятия в плане поиска эффективных путей решения современных транспортных проблем и регионов.

В ходе заседания круглого стола завкафедрой организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности Вячеслав Терентьев рассказал об особенностях подготовки в университете специалистов для транспортной отрасли по востребованным направлениям. Дмитрий Рябчиков, генеральный директор ООО «Фикстрафик», занимающийся научными исследованиями в области планирования, рассказал об особенностях разработки комплексной схемы организации дорожного движения в городе, применения интеллектуальных систем на транспорте, маршрутизации перевозок и поделился с присутствующими мнением о работе транспортных инженеров и о необходимости подготовки и повышения квалификации специалистов по транспортному планированию и моделированию.

По итогам работы круглого стола было достигнуто соглашение о совместной работе РГАТУ и ООО «Фикстрафик» в области моделирования транспортных процессов и разработке проектно-технической документации в сфере организации автомобильных перевозок, развитии транспортной инфраструктуры городов и сельских территорий.