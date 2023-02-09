В Путятинском районе 22-летнего молодого человека осудят за избиение своей собутыльницы

Во время конфликта он сломал пострадавшей нос.

В Путятинском районе осудят 22-летнего местного жителя. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в поселке Новая Деревня Путятинского района вечером 24 октября. Тогда 22-летний местный житель позвонил своей 37-летней знакомой и предложил ей выпить. Женщина согласилась и пришла к зданию недействующей почты. Во время того, как они выпивали, между знакомыми произошел конфликт. Молодой человек несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу и сломал ей нос.

На место сын потерпевшей вызвал полицейских. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что своими действиями молодой человек нанес потерпевшей побои, относящиеся к категории средней тяжести вреда здоровью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.