Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-3°
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-2°
ЦБ USD 71.58 0.69 09/02
ЦБ EUR 76.83 0.92 09/02
Нал. USD 73.02 / 74.69 09/02 07:07
Нал. EUR 77 / 74.69 08/02 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 2023 15:29
3 026
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
7 762
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
9 130
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
12 332
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Новосибирске в многоэтажке взорвался газ, погиб один человек
В доме обрушились два подъезда, один человек погиб, восемь пострадали.

В Новосибирске в многоэтажке взорвался газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Утром в четверг, 9 февраля, в пятиэтажке на улице Линейной взорвался газ, два подъезда обрушились.

По последним данным, погиб один человек, восемь пострадали.

По информации регионального МЧС, на месте работают 473 человек и 131 единица техники. Под завалами могут оставаться три человека.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в доме отключили свет и газ. На месте происшествия также работают следователи.

Напомним, 7 февраля в Ефремове Тульской области в жилом доме взорвался газ.