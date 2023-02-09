В Новосибирске в многоэтажке взорвался газ, погиб один человек

В доме обрушились два подъезда, один человек погиб, восемь пострадали.

В Новосибирске в многоэтажке взорвался газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Утром в четверг, 9 февраля, в пятиэтажке на улице Линейной взорвался газ, два подъезда обрушились.

По последним данным, погиб один человек, восемь пострадали.

По информации регионального МЧС, на месте работают 473 человек и 131 единица техники. Под завалами могут оставаться три человека.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в доме отключили свет и газ. На месте происшествия также работают следователи.

Напомним, 7 февраля в Ефремове Тульской области в жилом доме взорвался газ.