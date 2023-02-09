В Иркутской области подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Иркутской области подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел около полуночи в среду, 8 февраля, в Усолье-Сибирском. В квартире на улице Менделеева нашли тело 13-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток, находясь в ванне, взял в руки телефон, подключенный к зарядке. После этого он умер от удара током.

В полицию обратилась медсестра бригады скорой помощи, которые выехали на вызов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).