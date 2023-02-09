Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте объединенной авиастроительной корпорации.

Ивану Силаеву было 92 года.

«Восьмого февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“ в 1970—1974 годах Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.

С 1990 по 1991 годы он был председателем Совета министров РСФСР.