«Рязцветмет» внесли представление из-за нарушения трудовых прав работника

Они не передали сведения в страховую за два месяца больничного.

Рязанская прокуратура рассмотрела обращение бывшего сотрудника «Рязцветмета» по вопросу нарушения его трудовых прав руководством завода. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте органа.

Установлено, что в период с 18 января по 17 мая 2022 года сотрудник «Рязцветмета» находился на больничном. Согласно закону, первые три дня больничного оплачивает производство, а за остальные дни руководство предприятия должно передавать сведения в информационную систему страховщика.

«Рязцветмет» оплатило первые три дня больничного сотруднику, и передала сведения в ФСС в период с 21 января по 10 марта. В указанный период сотрудник получил выплаты за больничный. Однако в период с 11 марта по 17 мая предприятие сведений не подавало.

Сотрудник получил выплаты за последние два месяца своего больничного лишь после обращения в прокуратуру. В отношении ООО «Рязцветмет» внесено представление. Лицо, допустившее нарушение законодательства, привлечено к дисциплинарной ответственности.

В апреле на бывшем заводе «Рязцветмет», расположенном на Куйбышевском шоссе в Рязани, между представителями частных охранных предприятий произошел конфликт с пострадавшими. Местные власти взяли ситуацию на контроль. Вопрос с невыплатой зарплат обещала решить омбудсмен Наталья Епихина. После этого в отношении предприятия возбудили уголовное дело.