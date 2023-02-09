Рязанское предприятие выплатило работникам долг по зарплате после обращения прокуратуры

За январь 2023 года 13 сотрудникам не заплатили 243 тысяч рублей.

Рязанское предприятие выплатило работникам долг по зарплате после обращения прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В январе 2023 года в прокуратуру Железнодорожного района обратились работники одного из рязанских предприятий. Выяснилось, что 13 сотрудникам не выплатили за январь зарплату. Общий долг предприятия составил 243 тысяч рублей.

Прокуратура подала заявления о выдаче судебного приказа, которые рассмотрены и удовлетворены.

Исполнение судебных приказов находится на контроле прокуратуры области.