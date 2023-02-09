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«Рязанский городской оператор» открыл горячую линию по уборке гололеда
Телефон горячей линии +7 (920) 637-77-09, время работы по будням с 8:00 до 17:00

«Рязанский городской оператор» открыл горячую линию по борьбе с гололёдом и создал отдельную механизированную группу, которая максимально оперативно будет приходить на помощь дворникам. Об этом говорится на сайте группы компаний.

В частности там сказано, что «погодные условия в этом году проверяют управляющие компании на прочность. Жалоб на гололёд, несвоевременную очистку пешеходных дорожек во дворах многоквартирных домов действительно много. Мы понимаем обоснованность критики и разделяем мнение губернатора Рязанской области Павла Малкова о том, что управляющие компании должны меняться и работать более качественно».

Жители могут звонить на горячую линию с жалобами на состояние дворов, оставить заявку на обработку участков от гололеда на придомовой территории.

Телефон горячей линии +7 (920) 637-77-09, время работы по будням с 8:00 до 17:00.

Также заявки принимаются на мессенджеры Telegram и WhatsApp и на специально созданной странице ГК «РГО» в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/gkhrzn.

Справка

В группу компаний «Рязанский городской оператор» входят 9 крупных управляющих компаний, обслуживающих 767 многоквартирных домов в Рязани и Касимове.