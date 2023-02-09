«Рязанский городской оператор» открыл горячую линию по уборке гололеда

«Рязанский городской оператор» открыл горячую линию по борьбе с гололёдом и создал отдельную механизированную группу, которая максимально оперативно будет приходить на помощь дворникам. Об этом
В частности там сказано, что «погодные условия в этом году проверяют управляющие компании на прочность. Жалоб на гололёд, несвоевременную очистку пешеходных дорожек во дворах многоквартирных домов действительно много. Мы понимаем обоснованность критики и разделяем мнение губернатора Рязанской области Павла Малкова о том, что управляющие компании должны меняться и работать более качественно».
Жители могут звонить на горячую линию с жалобами на состояние дворов, оставить заявку на обработку участков от гололеда на придомовой территории.
Телефон горячей линии
Также заявки принимаются на мессенджеры Telegram и WhatsApp и на специально созданной странице ГК «РГО» в социальной сети «ВКонтакте» —
Справка
В группу компаний «Рязанский городской оператор» входят 9 крупных управляющих компаний, обслуживающих 767 многоквартирных домов в Рязани и Касимове.