Рязанские журналисты написали жалобы на недопуск СМИ на суд по избранию меры пресечения Юрию Фурфураку

Обращения отправлены в квалификационную коллегию судей, облсуд, начальнику управления судебных приставов и облпрокуратуру

Главные редакторы изданий РЗН. инфо и «Вид сбоку» направили жалобы на недопуск журналистов в Железнодорожный районный суд во время избрания меры пресечения начальнику управления благоустройства города Юрию Фурфураку. Обращения отправлены в квалификационную коллегию судей, облсуд и облпрокуратуру. Также жалоба направлена начальнику управления судебных приставов в связи с тем, что технически журналистов не пустили в зал именно приставы.

В четверг, 2 февраля, судебные приставы не пустили журналистов в суд, объяснив закрытое заседание гостайной. Однако согласно ст. 241 УПК РФ, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением оговоренных данной статьей случаев. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда. Ни определение ни постановление во время избрания меры пресечения Юрию Фурфураку не выносилось. Никаких оснований для назначения закрытого заседания не имелось.

Редакции полагают, что журналисты были не допущены на заседание незаконно.

Напомним, первого февраля следователи провели обыск в управлении благоустройства города и задержали его начальника Юрия Фурфурака. Поводом стала информация о возможных нарушениях при закупке специальных комбинированных дорожных машин на сумму в 63 миллиона рублей. По мнению следствия, региональный бюджет не досчитался свыше 15 миллионов. Также по делу о закупке многомиллионной уборочной техники задержали экс-советника вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева, бывшего замдиректора МП «КВЦ» Елену Рябинкину.