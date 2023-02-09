Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-3°
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-2°
ЦБ USD 71.58 0.69 09/02
ЦБ EUR 76.83 0.92 09/02
Нал. USD 74.1 / 78.65 09/02 14:55
Нал. EUR 78.16 / 79.99 09/02 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 2023 15:29
3 335
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 003
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
9 367
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
12 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанские журналисты написали жалобы на недопуск СМИ на суд по избранию меры пресечения Юрию Фурфураку
Обращения отправлены в квалификационную коллегию судей, облсуд, начальнику управления судебных приставов и облпрокуратуру

Главные редакторы изданий РЗН. инфо и «Вид сбоку» направили жалобы на недопуск журналистов в Железнодорожный районный суд во время избрания меры пресечения начальнику управления благоустройства города Юрию Фурфураку. Обращения отправлены в квалификационную коллегию судей, облсуд и облпрокуратуру. Также жалоба направлена начальнику управления судебных приставов в связи с тем, что технически журналистов не пустили в зал именно приставы.

В четверг, 2 февраля, судебные приставы не пустили журналистов в суд, объяснив закрытое заседание гостайной. Однако согласно ст. 241 УПК РФ, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением оговоренных данной статьей случаев. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда. Ни определение ни постановление во время избрания меры пресечения Юрию Фурфураку не выносилось. Никаких оснований для назначения закрытого заседания не имелось.

Редакции полагают, что журналисты были не допущены на заседание незаконно.

Напомним, первого февраля следователи провели обыск в управлении благоустройства города и задержали его начальника Юрия Фурфурака. Поводом стала информация о возможных нарушениях при закупке специальных комбинированных дорожных машин на сумму в 63 миллиона рублей. По мнению следствия, региональный бюджет не досчитался свыше 15 миллионов. Также по делу о закупке многомиллионной уборочной техники задержали экс-советника вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева, бывшего замдиректора МП «КВЦ» Елену Рябинкину.