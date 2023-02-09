Рязанские волонтеры спасли провалившуюся в подвал овчарку

Пес по кличке Йорик провалился в подвал заброшенного дома во время прогулки.

Рязанские волонтеры спасли провалившуюся в подвал овчарку. Об этом сообщили в группе волонтерского отряда РязГМУ имени Васильева Salus.

Инцидент произошел 7 февраля. К волонтерам обратился хозяин немецкой овчарки Йорика и рассказал, что во время прогулки пес провалился в подвал заброшенного дома.

Спасательный отряд выехал на место происшествия. С помощью специального оборудования замерзшую собаку достали из подвала и передали хозяевам.

Рязанцы поблагодарили волонтеров за спасение питомца.