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Рязанские волонтеры спасли провалившуюся в подвал овчарку
Пес по кличке Йорик провалился в подвал заброшенного дома во время прогулки.

Рязанские волонтеры спасли провалившуюся в подвал овчарку. Об этом сообщили в группе волонтерского отряда РязГМУ имени Васильева Salus.

Инцидент произошел 7 февраля. К волонтерам обратился хозяин немецкой овчарки Йорика и рассказал, что во время прогулки пес провалился в подвал заброшенного дома.

Спасательный отряд выехал на место происшествия. С помощью специального оборудования замерзшую собаку достали из подвала и передали хозяевам.

Рязанцы поблагодарили волонтеров за спасение питомца.