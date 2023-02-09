Рязанские полицейские задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина»

Рейды по поиску нарушителей прошли в регионе в среду, 8 февраля.

Рязанские полицейские задержали восемь водителей с помощью системы «Паутина». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 8 февраля, в Рязанской области прошли рейды по поиску нарушителей ПДД с помощью системы СПО «Паутина».

Полицейские обнаружили семь водителей на незарегистрированных автомобилях, а также одного водителя, которого лишили водительских «прав».