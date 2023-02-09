Рязанские полицейские арестовали водителя «Мерседес» за отказ снять тонировку

Ему грозит до 15 суток административного ареста.

Рязанские полицейские оштрафовали водителя Mercedes-Benz за тонировку. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекторы оставили автомобиль и выяснили, что на передние боковые и лобовое стекло которого нанесена тонировка. При проведении замеров светопропускаемости было установлено, что она не соответствует требованиям законодательства.

В связи с этим водителя оштрафовали на 500 рублей. Также госавтоинспекторы установили, что в январе мужчина уже привлекался за подобное нарушение, и потребовали с него снять тонировку. Однако мужчина отказался.

На 30-летнего рязанца составили административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, материалы передали в суд. Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста.