Рязанские нефтяники спасли 340 деревьев, сэкономили 680 тысяч литров воды, сберегли 34 тысяч киловатт-часов электроэнергии

Предприятие придерживается экономики замкнутого цикла (circular economy), поэтому в РНПК налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефти») в 2022 году отправила на переработку 34 тонны макулатуры и более 25 тонн полиэтилена. Предприятие придерживается экономики замкнутого цикла (circular economy), поэтому в РНПК налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов. Для рационального использования офисной бумаги на предприятии внедрили электронный документооборот.

Макулатура, которую Рязанская НПК отправила на переработку, поможет спасти от вырубки более одного гектара леса или 340 деревьев, сэкономить 680 тысяч литров воды, сберечь 34 тысяч кВт/ч электроэнергии, предотвратить выброс в атмосферу 51 тонны углекислого газа. Переработка полиэтилена позволит получить новые упаковочные материалы, гранулы для литья, добавляемые в другие виды сырья в качестве модификатора, безнапорные трубы и другое.

Для повышения экологической и промышленной безопасности РНПК ведет модернизацию и реконструкции производственных мощностей, а также улучшает систему экологического менеджмента. В рамках программы энергоэффективности завод ведет учет и контроль потребления энергоресурсов, реализует экономически обоснованные энергосберегающие мероприятия и развивает автоматизированную систему учета.

Так в 2022 году благодаря мероприятиям по сокращению потребления тепло- и электроэнергии предприятие сэкономило 25,5 млн рублей.

Работники РНПК участвуют в городских, областных и федеральных акциях по озеленению, а также в субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. В 2022 году они высадили более 460 саженцев деревьев на разных площадках города.

Вместе с этим завод на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику и организует для школьников экскурсии с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.