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Рязанцев пригласили принять участие в «Лыжне России-2023»
XLI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в субботу, 11 февраля, на биатлонном комплексе «Алмаз». Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе.

XLI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в субботу, 11 февраля, на биатлонном комплексе «Алмаз». Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе.

На соревнованиях предусмотрено несколько дистанций:

  • для юношей и девушек 2005 года рождения и моложе — пять километров;
  • для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше — 10 километров;
  • VIP-гонка — 2 023 метра.

Для участия в мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.