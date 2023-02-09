Рязанцев пригласили принять участие в «Лыжне России-2023»
XLI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в субботу, 11 февраля, на биатлонном комплексе «Алмаз». Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе.
XLI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в субботу, 11 февраля, на биатлонном комплексе «Алмаз». Старт дадут в 12:00 на лыжной трассе.
На соревнованиях предусмотрено несколько дистанций:
- для юношей и девушек 2005 года рождения и моложе — пять километров;
- для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше — 10 километров;
- VIP-гонка — 2 023 метра.
Для участия в мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.