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Путин: Россия не начинала боевых действий на Украине
По словам главы государства, боевые действия шли с 2014 года.

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли, передает «Лайф».

По словам главы государства, боевые действия шли с 2014 года.

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что именно после этого региона Донбасса взяла в блокаду киевская власть и начала обстрелы.