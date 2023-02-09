Профсоюз медицинских работников за январь выиграл два суда по восстановлению их пенсионных прав

Первое исковое заявление касалось отказа Соцфонда включить в специальный стаж отпускные периоды, взятые истцом для получения второго профессионального образования. Второе обращение было связано с отказом включить в стаж период работы в льготном исчислении: 1 год работы как 1 год и 6 месяцев. Обобщая, скажем, что медицинские работники могли потерять три года и год стажа соответственно.

Одним из важных направлений правозащитной работы Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ остается восстановление пенсионных прав медицинских работников в судебном порядке. Только за первый месяц текущего года судом было удовлетворено два судебных иска в связи с отказом о назначении досрочной страховой пенсии.

В Рязанскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ обратились медицинские работники за правовой помощью в связи с отказом в назначении досрочной страховой пенсии. Областным комитетом Профсоюза подготовлены исковые заявления для обращения в суд с требованием о включении в стаж отдельных периодов для досрочного назначения страховой пенсии по старости. Первое исковое заявление касалось отказа Соцфонда включить в специальный стаж отпускные периоды, взятые истцом для получения второго профессионального образования. Второе обращение было связано с отказом включить в стаж период работы в льготном исчислении: 1 год работы как 1 год и 6 месяцев. Обобщая, скажем, что медицинские работники могли потерять три года и год стажа соответственно.

Интересы истцов в обоих случаях представлял заведующий отделом социальной защиты — правовой инспектор труда. Профсоюзом представлены в суд необходимые документы, подтверждающие данные периоды работы. В обоих случаях суд встал на сторону истцов и вынес решение о полном удовлетворении исков и обязании Соцфонда включить спорные периоды в стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости.