Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в пресс-службе основателя ЧВК.

Евгений Пригожин уточнил, что набор заключенных для участия в спецоперации на Украине полностью прекращен. Перед теми, кто в настоящее время работает в ЧВК, все обязательства выполняются, подчеркнул бизнесмен.

Ранее в Госдуме предложили легализовать ЧВК «Вагнер», в США ЧВК «Вагнер» решили объявить международной преступной организацией.