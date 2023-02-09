Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
-3°
Птн, 10
-3°
Сбт, 11
-3°
ЦБ USD 72.89 1.31 10/02
ЦБ EUR 78.32 1.49 10/02
Нал. USD 73.3 / 79.1 09/02 16:35
Нал. EUR 78.04 / 79.95 09/02 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
7 часов назад
737
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
6 часов назад
615
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
3 663
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
8 289
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Областной суд оставил на свободе тренера, обвиняемого в изнасиловании 12-летней рязанки
Ранее районный суд избрал для тренера самую легкую меру — запрет определенных действий. Пострадавшая сторона обжаловала решение районного суда в облсуде, надеясь на то, что педофила отправят в СИЗО.

Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, в которой пострадавшая сторона просила изменить меру пресечения тренеру, обвиняемому в изнасиловании 12-летней рязанки. Заседание прошло в четверг, 9 февраля.

Ранее районный суд избрал для тренера самую легкую меру — запрет определенных действий. Мужчина остался на свободе. Пострадавшая сторона обжаловала решение районного суда в облсуде, надеясь на то, что педофила отправят в СИЗО. Однако в облсуде жалобу не удовлетворили.

Как рассказала РЗН. инфо адвокат девочки, они обратятся с кассацией и оспорят решение облсуда.

Подробности дела читайте в разделе «Публикации».