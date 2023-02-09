Областной суд оставил на свободе тренера, обвиняемого в изнасиловании 12-летней рязанки

Ранее районный суд избрал для тренера самую легкую меру — запрет определенных действий. Пострадавшая сторона обжаловала решение районного суда в облсуде, надеясь на то, что педофила отправят в СИЗО.

Областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, в которой пострадавшая сторона просила изменить меру пресечения тренеру, обвиняемому в изнасиловании 12-летней рязанки. Заседание прошло в четверг, 9 февраля.

Ранее районный суд избрал для тренера самую легкую меру — запрет определенных действий. Мужчина остался на свободе. Пострадавшая сторона обжаловала решение районного суда в облсуде, надеясь на то, что педофила отправят в СИЗО. Однако в облсуде жалобу не удовлетворили.

Как рассказала РЗН. инфо адвокат девочки, они обратятся с кассацией и оспорят решение облсуда.

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