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Новосибирские власти назвали главную версию взрыва в пятиэтажке

Власти назвали главную версию взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24».

Основной версией взрыва в пятиэтажном доме в Новосибирске является нарушение эксплуатации газового оборудования. Травников не стал уточнять, с чьей стороны была допущена ошибка.

«Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен — следственные органы разберутся», сказал он.

Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. На улице Линейной в пятиэтажке взорвался газ. Обрушилось два подъезда, 30 квартир разрушено.

По информации мэра города Анатолия Локтя, в доме прописаны 117 человек, судьба 11 из них остается неизвестной.

Также сообщается, что для жильцов развернули пункт временного размещения в школе.