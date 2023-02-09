На окраине Рязани оперативники задержали мужчину с «синтетикой»

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

На окраине Рязани оперативники задержали мужчину с «синтетикой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 8 февраля, около 10:00 на улице Бирюзова около домов садового товарищества сотрудники ППС заметили подозрительного мужчину. В разговоре выяснилось, что у него при себе имеются синтетические наркотики двух видов.

На место вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Во время обыска у 38-летнего рязанца нашли два свертка с одним граммом метадона и 2,35 граммами производного N-метилэфедрона, также шприц.

Выяснилось, что ранее мужчина был судим за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.