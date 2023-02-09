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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч
Также известно, что ранены более 63 тысяч.

В Турции во время землетрясения погибли 14 014 человек. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил президент республики Тайип Эрдоган, передали РИА Новости.

Также известно, что ранены более 63 тысяч.

«На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых до 63 794 человек», —сообщил турецкий лидер.

Землетрясение началось в Турции и Сирии 6 февраля. Толчки ощущались в Ливане, на севере Ирака, а также в Грузии, Армении, Кипре и в Израиле. Кроме того, к вечеру 6 февраля стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Во время землетрясения погиб россиянин.